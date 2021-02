Digitale e retail | banche italiane indietro rispetto al resto d’Europa Come recuperare il gap?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi 20 anni la tecnologia ha trasformato in maniera significativa i modelli operativi bancari: la maggior parte delle transazioni e delle richieste di informazioni da parte dei clienti avviene online, ridimensionando il ruolo delle filiali. Inoltre, le operazioni sono state in gran parte digitalizzate, con molte delle attività automatizzate o delegate direttamente ai clienti rendendo progressivamente superflui i grandi back office e persino alcuni uffici centrali. In molti Paesi lehanno rivisto la loro presenza sul territorio e oggi, nei Paesi sviluppati, si stima una significativa riduzione delle filiali nei prossimi dieci anni con le prospettive di una vera e propria rivoluzione del settore bancario. A fotografare leeuropee è il nuovo report di Bain & Company “How Digital Done Right Pays Off for ...