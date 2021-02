Dichiarazioni pre Genoa-Napoli: le parole di Ballardini (Di sabato 6 febbraio 2021) Genoa-Napoli è in programma per sabato 6 febbraio. Le due squadre si affronteranno nel match di campionato valevole per la 21a giornata. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio Marassi di Genova. Il tecnico dei rossoblù Ballardini, ha rilasciato in conferenza stampa le consuete Dichiarazioni pre Genoa-Napoli. Genoa-Napoli: probabili formazioni Dichiarazioni pre Genoa-Napoli: cosa si aspetta Ballardini? La gara di andata, terminò per 6-0 in favore della squadra allenata da Gattuso. Il tecnico Ballardini ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato: “Noi, in settimana, abbiamo lavorato bene, con gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021)è in programma per sabato 6 febbraio. Le due squadre si affronteranno nel match di campionato valevole per la 21a giornata. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio Marassi di Genova. Il tecnico dei rossoblù, ha rilasciato in conferenza stampa le consuetepre: probabili formazionipre: cosa si aspetta? La gara di andata, terminò per 6-0 in favore della squadra allenata da Gattuso. Il tecnicoha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato: “Noi, in settimana, abbiamo lavorato bene, con gli ...

