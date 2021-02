Di Battista resta contro: "Io non sosterrò mai un governo sostenuto da Forza Italia” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non ho cambiato idea. Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi”, premette Alessandro Di Battista. “Non la darei in virtù di scelte, propriamente politiche, che il Professor Draghi ha preso in passato da Direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblico Italiano, contratti derivati) e da Governatore di Banca d’Italia, quando diede l’OK all’acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato”, commenta l’esponente M5s su Facebook.“Io ho le mie opinioni su” Draghi. “Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un’accozzaglia al governo che potrebbe andare da LEU alla Lega - sottolinea Di Battista -. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non ho cambiato idea. Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi”, premette Alessandro Di. “Non la darei in virtù di scelte, propriamente politiche, che il Professor Draghi ha preso in passato da Direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblicono, contratti derivati) e da Governatore di Banca d’, quando diede l’OK all’acquisto di Antonveneta da parte di MPS ad un valore folle di mercato”, commenta l’esponente M5s su Facebook.“Io ho le mie opinioni su” Draghi. “Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un’accozzaglia alche potrebbe andare da LEU alla Lega - sottolinea Di-. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in ...

