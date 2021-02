Demi Moore a Naomi Campbell | «Sfilare per Fendi? Mi sono sentita una teenager»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato molto della prima collezione di Fendi concepita dal suo nuovo direttore creativo, Kim Jones: non solo perché ha sfilato a Parigi e per il debutto dello stilista alle redini della maison italiana, ma anche per il prestigioso cast di modelle apparse in passerella. Nello spazio esterno del Palazzo della Borsa della capitale francese, in cui è stato installato uno spettacolare labirinto di vetro e piante, hanno sfilato infatti delle top del calibro di Kate Moss, Naomi Campbell e Christy Turlington, accompagnate tuttavia anche da una star del mondo del cinema, Demi Moore. L’attrice ha fatto un cameo a sorpresa durante la sfilata Primavera/Estate 2021 di Fendi della scorsa settimana, conquistando parecchie attenzioni mediatiche per via di un presunto eccessivo ritocco chirurgico: un rumor zittito poi attraverso una foto su Instagram in cui il suo volto sembrerebbe molto più naturale, dimostrando quindi che sul catwalk ciò che è stato notato non era altro che frutto del make-up. Ma cos’ha rappresentato per la celebre 58enne, calcare una passerella della Haute Couture? Demi Moore ne ha parlato con una delle sue compagne di sfilata, Naomi Campbell, in una puntata del suo talk show su YouTube intitolato No Filter with Naomi, lanciato durante l’inizio della pandemia nel 2020.