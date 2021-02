Delitto di Bolzano | ripescato il cadavere di una donna nell’Adige

(Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo la ricostruzione messa in piedi dalla Procura, i corpi della coppia sarebbero stati gettati nel fiume dal Ponte della Vadena, la sera del 4 gennaio scorso, quando il figlio di Peter e Laura, Benno, lo attraversato alla guida della Volvo di famiglia diretto a Ora, dall'amica dove ha passato la notte. Nel suo alibi, infatti, risulterebbe un ammanco di 40 minuti, tempo che Benno dice di aver trascorso a fumare e a rilassarsi, prima di rimettersi in marcia verso casa dell'amica. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Appartiene a Laura Perselli il corpo dinella tarda mattinata di oggi nel fiume Adige, a sud di. Gli inquirenti non hanno ancora confermato che si tratti delladi 68 anni scomparsa il 4 gennaio scorso assieme al marito Peter Neumair, 64 anni. Ma fonti vicine alla famiglia ...

... ma non ha confessato ed è al momento sottoposto a fermo di indiziato di. I suoi legali ... Giardina ha già partecipato ad un processo a, in veste di perito della Wada sul caso del ...... attraverso le immagini dei droni, alcune grossa macchia scura sul fondo del fiume Adige, dove si ritiene che siano stati gettati i corpi di Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi a. Per ...A due mesi dalla scomparsa dei coniugi di Bolzano Peter Neumair e la moglie Laura Perselli, insegnanti in pensione rispettivamente di 63 ...Appartiene a Laura Perselli il corpo di donna ripescato nella tarda mattinata di oggi nel fiume Adige, a sud di Bolzano. Gli inquirenti non hanno ancora confermato che si tratti della donna di 68 anni ...