Degrado alla galleria Malies, un potenziale polo commerciale diventato discarica (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – galleria Malies anche ricettacolo di rifiuti. La staccionata in legno in via Rummo e le transenne nella parte di via Torre della Catena non ferma l'incuria, il vandalismo e i danneggiamenti nell'ex area commerciale. Resta lo stato di Degrado e abbandono di questa zona, un tempo fiore all'occhiello del commercio beneventano. Nonostante i proclami, gli annunci, le intenzioni programmatiche dell'amministrazione comunale, le foto di questa sera, testimoniano come sia necessario che trascorra ancora molto tempo per una decisa inversione di tendenza rispetto all'attuale Degrado. E' legittimo chiedersi chi potrà mai garantire una speranza per la rinascita di quell'area. E il punto di partenza è togliere questa immondizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Degrado alla Assalto alle spiagge e al molo di Portici, chiusa l'intera zona portuale

... quando l'assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo ha chiuso l'accesso al porto preso d'assalto. ... IL DEGRADO Degrado a Napoli, dieci bellezze da salvare: subito i privati in campo Il motivo? Scene da ...

Tra due mesi il municipio di Villar Pellice sarà a prova di terremoto

... in modo da contrastare il loro degrado". Per far spazio ai documenti al secondo piano del municipio si sta pensando di utilizzare la Crumière: "Abbiamo chiesto alla Regione di poter usare parte ...

Anzio, degrado alla stazione: pendolari in balìa dei vandali Il Messaggero Napoli, San Martino: permane il degrado e l’abbandono

” Ad un mese di distanza dal precedente sopralluogo, con la denuncia del grave stato d’abbandono e di degrado nel quale versa l’area, sono tornato oggi nella zona di San Martino al Vomero, uno dei po ...

Cesena, Cambiamo: pericolo amianto all’ex Edilceramica

Una mozione sul degrado dell'area Edilceramica nella frazione di San Carlo. A presentarla il gruppo consiliare di Cambia ...

