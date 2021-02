Dall’Abruzzo all’Alto Adige | chiudono le scuole nelle regioni prime a riaprire

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 6 febbraio 2021) In Abruzzo (dove gli studenti delle superiori sono rientrati in classe al 50% l’11 gennaio) sarà riattivata la didattica a distanza per 14 giorni, a partire dall’8 febbraio,secondarie di secondo grado. In Altola mutazione del virus e la crescita dei contagi hanno indotto le autorità locali ad autoproclamare un lockdown di tre settimane. Tra le misure previste anche il passaggio dellein Dad