Da Speranza a Bellanova, i ministri che potrebbero essere riconfermati da Mario Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) Il governo Draghi avrà una componente politica: ecco i ministri del Conte bis che potrebbero essere riconfermati nel nuovo esecutivo. Nel corso delle consultazioni il premier incaricato Mario Draghi ha incassato il sostegno di quasi tutte le forze politiche e sembra decisamente probabile che un esecutivo guidato dall’ex Presidente della Bce possa prendere forma. Resta da sciogliere il nodo dei ministri del governo Draghi. Il Prof Mario Draghi arriva al Quirinale (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)La composizione del governo Draghi Stando a quanto emerso, quello che dovrebbe essere il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il governoavrà una componente politica: ecco idel Conte bis chenel nuovo esecutivo. Nel corso delle consultazioni il premier incaricatoha incassato il sostegno di quasi tutte le forze politiche e sembra decisamente probabile che un esecutivo guidato dall’ex Presidente della Bce possa prendere forma. Resta da sciogliere il nodo deidel governo. Il Profarriva al Quirinale (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)La composizione del governoStando a quanto emerso, quello che dovrebbeil ...

