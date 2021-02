Da Cortina alla Davis del ' 76 | la Rai torna al documentario sportivo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Prima la kermesse dei Mondiali di sci di2021, il primo grande eventoche l'Italia organizza e ospita nel pieno della crisi pandemica che ha cancellato o quasi lo sport. Poi Luna Rossa con i suoi brividi di Coppa America. Infine la storia della squadra azzurra che nel 1976, in mezzo alle polemiche, volò a Santiago del Cile per conquistare la sua prima e unica Coppain un cortocircuito di emozioni sportive, sociali e politiche. La Rai parte da tre storie dal grande impatto emotivo per il pubblico italiano per ricciare i fili con il racconto dello sport sotto forma di. Un terreno troppo a lungo lasciato incolto dal servizio pubblico e che oracentrale nella mission di Rai Documentari che prova a rimettersi al centro della scena occupata in ...

Nel comprensorio Tofana-Freccia nel Cielo i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 (7 - 21 febbraio) solcano le piste Druscié A e B: la prima destinata alle gare di slalom femminile e maschile ...Le piste di Cortina 2021: le caratteristiche e le gare in programma. Attesa per la super tecnica Druscié A. Poi Labirinti, Olympia delle Tofane, Rumerlo, Vertigine ...