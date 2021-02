Da Cortina alla David del '76: la Rai torna al documentario sportivo (Di sabato 6 febbraio 2021) Prima la kermesse dei Mondiali di sci di Cortina 2021, il primo grande evento sportivo che l'Italia organizza e ospita nel pieno della crisi pandemica che ha cancellato o quasi lo sport. Poi Luna Rossa con i suoi brividi di Coppa America. Infine la storia della squadra azzurra che nel 1976, in mezzo alle polemiche, volò a Santiago del Cile per conquistare la sua prima e unica Coppa Davis in un cortocircuito di emozioni sportive, sociali e politiche. La Rai parte da tre storie dal grande impatto emotivo per il pubblico italiano per riallacciare i fili con il racconto dello sport sotto forma di documentario. Un terreno troppo a lungo lasciato incolto dal servizio pubblico e che ora torna centrale nella mission di Rai Documentari che prova a rimettersi al centro della scena occupata in questi anni da ... Leggi su panorama (Di sabato 6 febbraio 2021) Prima la kermesse dei Mondiali di sci di2021, il primo grande eventoche l'Italia organizza e ospita nel pieno della crisi pandemica che ha cancellato o quasi lo sport. Poi Luna Rossa con i suoi brividi di Coppa America. Infine la storia della squadra azzurra che nel 1976, in mezzo alle polemiche, volò a Santiago del Cile per conquistare la sua prima e unica Coppa Davis in un cortocircuito di emozioni sportive, sociali e politiche. La Rai parte da tre storie dal grande impatto emotivo per il pubblico italiano per ricciare i fili con il racconto dello sport sotto forma di. Un terreno troppo a lungo lasciato incolto dal servizio pubblico e che oracentrale nella mission di Rai Documentari che prova a rimettersi al centro della scena occupata in questi anni da ...

