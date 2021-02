Da Casalino a Crimi, altro fango sui Cinque Stelle. Il Corriere della sera alza il tiro: offese e livore contro il reggente (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabrizio Roncone ha massacrato ieri sul Corriere della sera Vito Crimi, attuale reggente del Movimento Cinque Stelle tracciandone un ritratto al curaro che in gergo giornalistico si riconosce subito come una azione di killeraggio. Infatti l’articolo non è basato su una notizia, su un fatto, ma è tutta una serie di richiami e ricostruzioni velenose del passato. La penna pugnale di Roncone ci restituisce l’immagine di un piccolo uomo sovrappeso, nato da due genitori che “lavoravano all’ Upim di Brancaccio”, difficile quartiere di Palermo, come se le sue umile origini fossero un marchio di infamia. “Populista cattivello e minacciosetto”, lo chiama con disprezzo il collega, ”uno che si specializza in gaffe” rincara la dose e poi non poteva mancare l’aneddoto, naturalmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabrizio Roncone ha massacrato ieri sulVito, attualedel Movimentotracciandone un ritratto al curaro che in gergo giornalistico si riconosce subito come una azione di killeraggio. Infatti l’articolo non è basato su una notizia, su un fatto, ma è tutta una serie di richiami e ricostruzioni velenose del passato. La penna pugnale di Roncone ci restituisce l’immagine di un piccolo uomo sovrappeso, nato da due genitori che “lavoravano all’ Upim di Brancaccio”, difficile quartiere di Palermo, come se le sue umile origini fossero un marchio di infamia. “Populista cattivello e minacciosetto”, lo chiama con disprezzo il collega, ”uno che si specializza in gaffe” rincara la dose e poi non poteva mancare l’aneddoto, naturalmente ...

