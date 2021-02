Cyberbullismo | il nuovo piano della polizia di Bergamo per fermarlo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il questore Maurizio Auriemma e il professor Paolo Giulini, presidente del Centro Italiano per la promozioneMediazione (CIPM), hanno siglato il Protocollo Zeus,protocollo d’intesa in materia di, atti persecutori e violenza domestica, con durata fino al 31 dicembre 2021. Il progetto mira a intervenire precocemente sui fenomeni di violenza, quando ancora le condotte non sono penalmente rilevanti, al fine di interrompere l’attivazione di una rischiosa escalation. L’attenzione è allora rivolta anche agli autori delle relative condotte, attraverso l’introduzione nei decreti di ammonimento del questorecd “ingiunzione trattamentale” attraverso l’attivazione di un percorso rieducativo che porti alla comprensione del disvalore socialecondotta e a una miglior gestione ...

Per la Giornata nazionale contro il bullismo e il, domenica 7 febbraio, il film breve 'La stanza' di Giuseppe Alessio Nuzzo sarà ... ilsocial network che dà spazio a conversazioni ...In occasione del Safer Internet Day sarà lanciato ilaggiornamento delle "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e" che riportavano le ...Per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, domenica 7 febbraio, il film breve 'La stanza' di Giuseppe Alessio Nuzzo sarà visibile in modalità lineare su RaiPlay con l'opzione del ...Si è conclusa la settimana di formazione dello Youth panel, il gruppo di consultazione giovanile italiano del ministero dell'Istruzione e della Commissione ...