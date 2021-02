Crosetto: «La posizione di Giorgia Meloni è coerente. Chiunque vorrebbe un’opposizione così» (Di sabato 6 febbraio 2021) “Mi pare che la posizione di Giorgia Meloni sia seria e coerente, qualsiasi governo vorrebbe avere una opposizione così”. così Guido Crosetto, imprenditore e ex parlamentare di Fratelli d’Italia. Che commenta la scelta della leader di FdI di non votare la fiducia all’esecutivo Draghi. Crosetto: “Brava Giorgia. posizione seria e coerente” Una scelta ribadita chiaramente all’indomani dell’incontro con il premier incaricato. Un governo di legislatura, che esautora di fatto il Parlamento, e allontana le elezioni, non può essere appoggiato dal partito della Meloni. Che ha sempre dichiarato di volere lo scioglimento delle Camere per far esprimere i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Mi pare che ladisia seria e, qualsiasi governoavere una op”.Guido, imprenditore e ex parlamentare di Fratelli d’Italia. Che commenta la scelta della leader di FdI di non votare la fiducia all’esecutivo Draghi.: “Bravaseria e” Una scelta ribadita chiaramente all’indomani dell’incontro con il premier incaricato. Un governo di legislatura, che esautora di fatto il Parlamento, e allontana le elezioni, non può essere appoggiato dal partito della. Che ha sempre dichiarato di volere lo scioglimento delle Camere per far esprimere i ...

