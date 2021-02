Crisi di governo | ultime news | oggi Lega e M5S alle consultazioni con Draghi | DIRETTA

(Di sabato 6 febbraio 2021), lenotizie– Continuano le trattative per la formazione del nuovo, sabato 6 febbraio 2021, il premier incaricato Marioriceve per lela dezione della, guidata da Matteo Salvini, e quella del M5S, guidata da Beppe Grillo. Il Carroccio e i Cinque Stelle sono le due forze politiche più incerte sull’appo all’esecutivo.ha incassato finora l’appo del Partito democratico e di Forza Italia, il Sì incondizionato di Italia Viva e il No altrettanto incondizionato di Fratelli d’Italia, mentre il gruppo di Liberi e Uguali si dice disponibile a votare la fiducia ma ...

Ieri il no di Fratelli d'Italia aldi Draghi. Salvini chiede ministri della Lega. Renzi assicura il sostegno 'a prescindere' da parte di Iv... non cessa di dilaniare la Patria per il solo fatto che Mario Draghi ha accettato l'incarico di formare un nuovo. Questo atto non implica di per sé che laorganica possa risolversi. ...? Il presidente della Repubblica ha conferito all’ex presidente della Bce l'incarico di costituire un nuovo esecutivo. Draghi ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle consultazioni. In ...Caro Beppe, sarà che sono una renziana del primo minuto e ho sempre sostenuto il leader di Italia Viva che, Arabia Saudita a parte (dovrà spiegarci bene), avrà sempre il mio sostegno. E’ vero: è spreg ...