Crisi di governo in diretta, oggi consultazioni Draghi con M5s e Lega. Di Maio: «Con Conte famiglia si allarga». Salvini: «Non poniamo condizioni» (Di sabato 6 febbraio 2021) oggi, ultimo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, tocca agli ex alleati del governo Conte I, Movimento 5 stelle e Lega. Il M5s si presenterà alle 12.15 con una... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021), ultimo giorno didel premier incaricato Mario, tocca agli ex alleati delI, Movimento 5 stelle e. Il M5s si presenterà alle 12.15 con una...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Intervista. Molinari: Salvini sia ministro. Il 'whatever it takes' è leghista

... anche del Centro - Sud, vedono il nostro ingresso al governo come un'opportunità, per il Recovery ... abbiamo una posizione critica su alcune rigidità europee, che la pandemia ha messo in crisi. Forse, ...

Le competenze e l'asticella di Draghi

Che questa crisi di governo sia arrivata in un momento così drammatico è sotto gli occhi di tutti: 'l'emergenza sanitaria, sociale, economica e finanziaria del Paese', ricordata da Mattarella, è ...

Il grande rischio in questa crisi di governo: piantare bandiere Avvenire Libia: Turchia, elezione autorità esecutiva opportunità "storica” per soluzione politica

La Turchia rigetta tutti i metodi militari di risoluzione della crisi in Libia, e ritiene che la comunità internazionale non ...

Governo Draghi, Di Maio: "Posta in gioco altissima, Grillo sa sempre guardare lontano"

Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio? ricordando che 'da oltre due settimane non si fa altro che parlare di crisi di governo. La posta in gioco per il Paese è altissima e lui sa sempre guardare lontano ...

