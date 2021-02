Covid, ultime notizie. Superato il milione di vaccinati in Italia (Di sabato 6 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (6 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – In Italia sono più di un milione le persone che hanno ricevuto al doppia dose del vaccino contro il Covid e sono, quindi, immunizzate al virus. La campagna di vaccinazione prosegue tra le difficoltà per i ritardi nelle consegne delle dosi da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri in Italia si sono registrati 14.218 nuovi casi (a fronte di 270.507 tamponi) e 377 decessi. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 6 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021), ledi oggi (6 febbraio 2021) ine nel mondoOGGI – Insono più di unle persone che hanno ricevuto al doppia dose del vaccino contro ile sono, quindi, immunizzate al virus. La campagna di vaccinazione prosegue tra le difficoltà per i ritardi nelle consegne delle dosi da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri insi sono registrati 14.218 nuovi casi (a fronte di 270.507 tamponi) e 377 decessi. Di seguito tutte lesul19 ine nel mondo di oggi, sabato 6 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? LA DIRETTA ...

