Covid, ultime notizie. In Italia oggi prime dosi di AstraZeneca. Attesa bollettino. LIVE (Di sabato 6 febbraio 2021) Il ministro Speranza ha firmato il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'Aifa. Previsto oggi l'arrivo delle prime 250mila dosi di vaccino di Oxford. Ha superato intanto quota un milione il numero di Italiani che ha effettuato anche il richiamo vaccinale. Scontro tra mondo politico e Cts sulla riapertura dei ristoranti la sera in zona gialla. Tra poco il report sui contagi

