Covid | protesta al Blue Note | se pranzo sì perché musica no?

(Di sabato 6 febbraio 2021) E "incoerente" che, in base all'ultimo Dpcm, si possa mangiare e bere nei locali e non si possa faredal vivo; cosa che, nel rispetto delle regole, è altrettanto sicuro. Ed è per sottolinearlo ...

Casertasera : COVID, A TEANO IL COMUNE CHIUDE IL MERCATO, SCATTA LA PROTESTA DEGLI AMBULANTI : “STOP INGIUSTIFICATO” - daBitonto : #Covid. Commercianti e artisti in #crisi in piazza a #Bari, 'Fateci lavorare'. E i ristoranti scelgono di aprire a… - corrmezzogiorno : #Bari Covid, la protesta delle «partite Iva»: manifestazione nel centro di Bari |Fot... - ruvesi_it : Covid, protesta ristoratori e artisti Bari: “Fateci lavorare” - infoitinterno : Il Covid e la crisi dello sci, la montagna protesta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid protesta

Agenzia ANSA

"Abbiamo voluto fare unapacifica, legale e un po' dadaista per dimostrare come i musicisti possano salire sul palco per prendere un aperitivo, ma se dovessero suonare sarebbero considerare ...La dimostrazione, organizzata dall'associazione Stiller Protest (calma), era stata approvata dalle autorit di Zugo e si svolta senza incidenti. Secondo la polizia ci sono state solo ...Non si tratta di negazionisti, perché, pur affermando che "il virus esiste solo nei media", non negano che il Covid ci sia. Il problema sono le misure messe in atto nel nostro Paese, che per i manifes ...NAPOLI – ”Ora che finalmente hanno riaperto le scuole si dice che aumentano i contagi ma evidentemente chi doveva non ha fatto tutto il necessario. De Luca sarà pure Superman ma ha fallito rispetto al ...