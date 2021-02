Covid | le notizie Bollettino di oggi | 13 442 contagi su 282 407 tamponi | 385 morti

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il tasso di positività cala al 4,7%. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-167) e quelli in terapia intensiva (-32). Speranza firma il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'Aifa. Arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Oltre un milione di italiani ha effettuato anche il richiamo vaccinale. Scontro tra mondo politico e Cts sulla riapertura dei ristoranti la sera in zona gialla

