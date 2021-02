Covid | le notizie Bollettino di oggi | 13 442 contagi su 282 407 tamponi | 385 morti LIVE

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il tasso di positività cala al 4,7%. Diminuiscono i ricoveri ordinari (-167) e quelli in terapia intensiva (-32). Speranza firma il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'Aifa. Arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Oltre un milione di italiani ha effettuato anche il richiamo vaccinale. Scontro tra mondo politico e Cts sulla riapertura dei ristoranti la sera in zona gialla

Un volontario dell'Avis, L'Associazione Volontari Italiani del Sangue, si è presentato alla polizia giudiziaria dei carabinieri di Biella per autodenunciarsi: si è sottoposto al vaccino anti-Covid in buona fede, presentandosi in ospedale quando sembrava che anche i donatori di sangue potessero avere diritto alla somministrazione. Tra la ventina di 'furbetti' del vaccino segnalati alla procura di Biella.