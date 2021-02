Covid | le mutazioni del virus L' infettivologa | ' Per la variante brasiliana attenzione a contagiosità e possibilità di reinfezioni'

ChilErminia : RT @RaiTre: 'REBUS COVID' Decifrare il “Rebus #Covid” tra mutazioni, vaccinazioni e immunità: è l’obiettivo della puntata di #Frontiere in… - pietroras : RT @RaiTre: 'REBUS COVID' Decifrare il “Rebus #Covid” tra mutazioni, vaccinazioni e immunità: è l’obiettivo della puntata di #Frontiere in… - MatildeDErrico : RT @RaiTre: 'REBUS COVID' Decifrare il “Rebus #Covid” tra mutazioni, vaccinazioni e immunità: è l’obiettivo della puntata di #Frontiere in… - gaecolloca : RT @RaiTre: 'REBUS COVID' Decifrare il “Rebus #Covid” tra mutazioni, vaccinazioni e immunità: è l’obiettivo della puntata di #Frontiere in… - RaiTre : 'REBUS COVID' Decifrare il “Rebus #Covid” tra mutazioni, vaccinazioni e immunità: è l’obiettivo della puntata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mutazioni

Il Messaggero

PERUGIA - Maggiore contagiosità e velocità nella diffusione e il rischio di accrescere la pressione sull'ospedale regionale. Sono varie le incognite che circondano la cosiddetta 'variante brasiliana' ...La Confederazione si prepara a una possibile minore efficacia dei vaccini contro il- 19 per ledel virus. Stando alla vicedirettrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Nora Kronig viene discussa la possibilità di un richiamo. In un'intervista ...Il presidente Fabio Rossi, a nome dell'associazione degli agricoltori, plaude alla proposta del nuovo Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, per la gestione del prelievo venatorio degli ungula ...IL CASO/TASSO DI POSITIVITÀ IN CRESCITA IN 13 REGIONI E ALLARME-VARIANTI di Manuela Correra ROMA. Nuovo aumento dei casi di positività al virus SarsCov2, arrivati a quota 14.218 contro i 13.659 di gio ...