Covid, Italia quinta nel mondo per aumento dei casi giornalieri. Ristoranti aperti la sera? È scontro sulla decisione (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel primo weekend dell'Italia quasi completamente in zona gialla per il Covid arrivano dati che non sono confortanti sull'andamento della pandemia nel nostro Paese. Secondo le cifre dell'Oms (l'Organizzazione mondiale della sanità), aggiornate al 5 febbraio, l'Italia si colloca infatti al quinto posto nel mondo per una particolare statistica: l'incremento dei casi quotidiani di Coronavirus. Boom di contagi in Brasile Il Paese che, su scala planetaria, ha fatto segnare il maggior incremento di casi di coronavirus giornalieri è il Brasile: 56.002 in sole 24 ore. Nella lista delle 10 nazioni con il più alto aumento in 24 ore di nuovi positivi c'è anche l'Italia, appunto, al quinto posto. Bisogna considerare, tuttavia, che, nell'ultimo set ...

