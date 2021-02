Covid Italia, oggi 13.442 contagi e 385 morti: bollettino 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 13.442 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 febbraio, resi noti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 385 morti che portano il totale delle vittime a 91.003 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 282.407 tamponi, l’indice positività è al 4,76%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.110, con un calo di 32 unità. Lombardia – Sono 1.923 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Il numero di guariti/dimessi è pari a 1.766 persone. Basilicata – Sono 87 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 13.442 ida coronavirus in, 6, resi noti neldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 385che portano il totale delle vittime a 91.003 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 282.407 tamponi, l’indice positività è al 4,76%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.110, con un calo di 32 unità. Lombardia – Sono 1.923 i nuovida Coronavirus in Lombardia secondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 50. Il numero di guariti/dimessi è pari a 1.766 persone. Basilicata – Sono 87 i nuovi ...

