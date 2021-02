Covid Italia | bollettino oggi 6 febbraio 2021 | 13 442 casi e 385 morti | indice di positività in calo al 4 | 76%

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - Agenzia_Italia : 'Poco credibile che il virus sia uscito da un laboratorio di Wuhan', dice l'Oms - luigiasero : Ultime Covid Italia: 385 decessi e 13.442 contagi. In Sicilia altre 23 vittime. - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 385 decessi e 13.442 contagi. In Sicilia altre 23 vittime. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in, secondo il monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 385, sette in più di ieri. .In calo i nuovi casiin: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%). I decessi ...Mentre in Italia 18 regioni da lunedì saranno in zona gialla, alcune aree del mondo continuano a preoccupare per l’andamento della pandemia da coronavirus. È il caso del Brasile che nella sola giornat ...A chi saranno somministrati e come fare per prenotarsi. Via alla vaccinazione per gli over ottanta in Sicilia, a stretto giro di posta rispetto ad annunci e sussurri. La nostra – si legge in una nota ...