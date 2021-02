Covid Italia, bollettino oggi 6 febbraio 2021: 13.442 casi e 385 morti. Calano indice di positività, terapie intensive e ricoveri (Di sabato 6 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 6 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021), ildi. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in, secondo il...

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - Agenzia_Italia : 'Poco credibile che il virus sia uscito da un laboratorio di Wuhan', dice l'Oms - laprovinciadilc : #Covid: In Italia 13.442 positivi con 385 morti A #Como 105 casi, 78 a #Lecco e 37 a #Sondrio - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -