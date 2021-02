Covid, in Campania vaccino completato per 100mila persone: il dato per tutte le province (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina quota 100mila vaccinati in Campania. Sono infatti 96.727 le persone che hanno ricevuto entrambe le doti dell’antidoto al Covid-19. Complessivamente, invece, il totale delle vaccinazioni è pari a 210.429 (113.702 le prime dosi) ovvero il 92,31% delle fiale messe a disposizione della nostra regione (227.965). Quanto al riparto provinciale, a farla da padrona è la provincia di Napoli dove il vaccino è stato somministrato a 108.693 persone (il 47,68% sul totale delle vaccinazione). Segue Salerno con 39.764 somministrazioni (17,44%), quindi Caserta a quota 35.034 (15,37%). Camminano praticamente di pari passi Avellino (13.479) e Benevento (13.459) cui sono state destinate il 5,9% delle dosi utilizzate in Campania. Quanto al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina quotavaccinati in. Sono infatti 96.727 leche hanno ricevuto entrambe le doti dell’antidoto al-19. Complessivamente, invece, il totale delle vaccinazioni è pari a 210.429 (113.702 le prime dosi) ovvero il 92,31% delle fiale messe a disposizione della nostra regione (227.965). Quanto al riparto provinciale, a farla da padrona è la provincia di Napoli dove ilè stato somministrato a 108.693(il 47,68% sul totale delle vaccinazione). Segue Salerno con 39.764 somministrazioni (17,44%), quindi Caserta a quota 35.034 (15,37%). Camminano praticamente di pari passi Avellino (13.479) e Benevento (13.459) cui sono state destinate il 5,9% delle dosi utilizzate in. Quanto al ...

In Russia invece si si sono registrati 16.688 casi di Covid - 19 e 527 decessi. IL BOLLETTINO DEL 5 ... Le Regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+2.504), Campania (+1.

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Il virus torna a correre - C’è un altra vittima

AVELLINO- Trentatrè comuni interessati dal contagio, una lista che aumenta proporzionalmente al numero dei tamponi processati. E continuano a salire i numeri soprattutto nei comuni dove si sono regist ...

Covid - I contagi riprendono a salire

La ripresa dei contagi c’è ed è “forte”, dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Chiama in causa la movida, gli assembramenti. E, soprattutto, chiama in causa la riapertura delle scuole.

