Covid | il bollettino di oggi | 13 442 nuovi casi e 385 morti | tasso di positività in calo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 6 febbraio 2021)6 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.442 idial coronavirus e 385 inelle ultime 24 ore. 282.407 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Ildisale al 4,76% dal 5,25 di ieri%. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.110, con un saldo negativo di 10 unità tra ingressi ed uscite nelle ultime 24 ore. I guariti sono 15.038 in più, in totale raggiungono i 2.107.061. In Emilia-Romagna 1.383e 44 decessi, 183 i ricoverati in intensiva Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ...