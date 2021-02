COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 855 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 52 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Aquilonia; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Forino; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montoro; – 4, residenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 855 tamponi analizzati, sono risultate positive al52 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Aquilonia; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Forino; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montoro; – 4, residenti ...

