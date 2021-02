Covid, anticorpi monoclonali: l’esperienza della prima italiana curata (Di sabato 6 febbraio 2021) Claudia Disi, la prima italiana curata allo Spallanzani con anticorpi monoclonali anti-Covid, ha raccontato a “Il Messaggero” la sua personale esperienza di guarigione. Alexander Koerner/Getty ImagesUna febbre alta che non passava, poi il ricovero per Covid con l’immediata guarigione. Claudia Disi, un’insegnate di 54 anni, grazie alla cura con anticorpi monoclonali dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha sconfitto il virus nel giro di qualche giorno. Si tratta della prima italiana a cui sono stati somministrati gli anticorpi prodotti in laboratorio, che secondo gli esperti rappresentano la svolta nella lotta al Covid. “Il Messaggero”, in un ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Claudia Disi, laallo Spallanzani conanti-, ha raccontato a “Il Messaggero” la sua personale esperienza di guarigione. Alexander Koerner/Getty ImagesUna febbre alta che non passava, poi il ricovero percon l’immediata guarigione. Claudia Disi, un’insegnate di 54 anni, grazie alla cura condell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha sconfitto il virus nel giro di qualche giorno. Si trattaa cui sono stati somministrati gliprodotti in laboratorio, che secondo gli esperti rappresentano la svolta nella lotta al. “Il Messaggero”, in un ...

