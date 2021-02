Covid | a Teano il sindaco chiude i mercati | scatta la protesta degli ambulanti

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una delegazione di venditoridel mercato di(Caserta) ha tenuto un presidio davanti alla sede del Municipio perre contro l’ordinanza sindacale che blocca le attività commerciali all’aperto fino al prossimo 20 febbraio. Una decisione, quella delDino D’Andrea, innescata dall’incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane sul territorio comunale ma che, secondo gli, non è imputabile allo svolgimento dei. Da qui il sit-in per manifestare il proprio dissenso e chiedere al Comune di fare un passo indietro e revocare l’ordinanza. “Non comprendiamo i motivi di questo stop imposto dall’amministrazione comunale – spiega Antonio Aletto di Fiva (Federazione italiana venditori) Confcommercio – peraltro senza ...

