Covid: 6 febbraio rilevati 309 nuovi contagi in FVG (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.701 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,42%. Sono inoltre 6.241 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (1,66%). I decessi registrati sono 17, a cui se ne aggiungono altri 8 antecedenti il 4 febbraio; si riducono i ricoveri nelle terapie intensive (63) così come quelli in altri reparti (533). I decessi complessivamente ammontano a 2.547, con la seguente suddivisione territoriale: 584 a Trieste, 1.240 a Udine, 555 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti sono 54.764, i clinicamente guariti salgono a 1.644, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.276. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...

