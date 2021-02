Cosimo Sibilia rieletto presidente della Lega nazionale dilettanti

100x100Napoli : Cosimo #Sibilia parla della sua candidatura alla presidenza della #FIGC. - lungoparma : Il futuro dell’Eccellenza, tre scenari possibili: Quella di domani (venerdì) è una data importante per capire il fu… - tuttocampo : Cosimo Sibilia punta a sviluppare i Settori Giovanili italiani - damico86 : SPORT | CALCIO Cosimo Sibilia, presidente della @LegaDilettanti, si esprime così sulla ripresa del calcio. #lnd… - 100x100Napoli : Cosimo Sibilia parla di nuovo delle elezioni #FIGC. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosimo Sibilia

Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, presieduto da, ha un piano per far ripartire i tornei di Eccellenza e i campionati regionali di vertice, compresi il calcio femminile e il calcio a 5 (maschile e femminile), tutti con un collegamento ...Lo ha dettoall'assemblea ordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti in corso all'Hilton Rome Airport di Fiumicino, in merito alla sua candidatura alla presidenza della ...Cosimo Sibilia è stato rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2021-24. A votare il candidato unico sono stati 73 delegati su 87 aventi diritto al voto (14 ...Alla vigilia dell’Assemblea Elettiva, la Lega Nazionale Dilettanti ha riunito a Roma il suo Consiglio Direttivo. All’ordine del giorno dei lavori, l’atteso indirizzo per la ripresa dell’Eccellenza e d ...