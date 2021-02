“Cosa succede durante il programma”. Dopo tanti anni Marcello, lo storico postino di C’è Posta per Te, lo ammette (Di sabato 6 febbraio 2021) C’è Posta per Te, la rivelazione di Marcellino colpisce tutti. Ormai l’appuntamento è diventato imperdibile per il sabato sera italiano. Il programma di Maria De Filippi continua a collezionare un successo Dopo l’altro. E a distanza di poche ore dal serale, Marcellino lo confessa. Non è il solo davanti alle storie raccontate in studio a farlo accadere. Scopriamo di Cosa si tratta. Il programma Mediaset riesce da anni a fare affezionare. Merito della reginetta di casa, l’intramontabile Maria De Filippi, ma anche del suo staff di postini, sempre al suo fianco. Tra questi, spicca senza dubbio Marcellino che durante un’intervista rilasciata per Tv sorrisi e canzoni ha raccontato alcuni aspetti che comporta il suo mestiere. Grazie ai postini, infatti, i messaggi giungono a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) C’èper Te, la rivelazione di Marcellino colpisce tutti. Ormai l’appuntamento è diventato imperdibile per il sabato sera italiano. Ildi Maria De Filippi continua a collezionare un successol’altro. E a distanza di poche ore dal serale, Marcellino lo confessa. Non è il solo davanti alle storie raccontate in studio a farlo accadere. Scopriamo disi tratta. IlMediaset riesce daa fare affezionare. Merito della reginetta di casa, l’intramontabile Maria De Filippi, ma anche del suo staff di postini, sempre al suo fianco. Tra questi, spicca senza dubbio Marcellino cheun’intervista rilasciata per Tv sorrisi e canzoni ha raccontato alcuni aspetti che comporta il suo mestiere. Grazie ai postini, infatti, i messaggi giungono a ...

brandobenifei : Perchè non dovremmo poter vedere cosa succede in suolo europeo? Perchè non ci lasciano fare 100 metri? Cosa non dob… - IratxeGarper : Solidarietà ai parlamentari PD del gruppo SD @theprogressives a cui è stato impedito di raggiungere il confine con… - osamundR : RT @osamundR: Anche questo è un bel canale. andate sui canali che vi consiglio per sapere cosa succede nel mondo. La nostra dittatura censu… - Martina31993096 : @leragazzestanno Embe cosa succede? Io sono l'amministratore che ha scritto di moderare i toni è sbagliato anche questo ora? - Teobronz : @Figanghi Come no ???!!! Dai dai dai anche il richiamino che sono curioso di vedere cosa altro succede ?????? -