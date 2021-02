Cosa fare e cosa no per la sicurezza del bambino in casa: consigli (Di sabato 6 febbraio 2021) In casa i bambini piccoli passano gran parte delle loro giornate, ecco perché è importante che l’abitazione sia sicura. Cucina, bagno e scale possono rivelarsi delle vere insidie specialmente quando i bimbi cominciano a camminare e, in automatico, diventa anche più difficile sorvegliarli ogni minuto. cosa fare e cosa no, allora, per rendere la casa a misura di bambino? Alcuni accorgimenti possono rivelarsi molto utili per evitare di incappare in brutte sorprese. La sicurezza del bambino in casa: cosa fare e cosa no La prima cosa da fare è quella di non lasciare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Ini bambini piccoli passano gran parte delle loro giornate, ecco perché è importante che l’abitazione sia sicura. Cucina, bagno e scale possono rivelarsi delle vere insidie specialmente quando i bimbi cominciano a camminare e, in automatico, diventa anche più difficile sorvegliarli ogni minuto.no, allora, per rendere laa misura di? Alcuni accorgimenti possono rivelarsi molto utili per evitare di incappare in brutte sorprese. Ladelinno La primadaè quella di non lasciare ...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - LiaQuartapelle : C’è una cosa, piccola e grande, che l’Italia può fare per la liberazione di #PatrickZaki: dargli la cittadinanza on… - welikeduel : 'Il PD? Personalmente, da un lato fatto tutti un po' pena, nel senso di misericordia. Dall'altro fanno anche un po'… - nemo0703 : @Antigon25386936 Corretto. Non ha detto che cosa occorra fare !! ???? - lorenzomaccaro3 : @SANDOKA01862048 Pur di conservare il posto , cosa si è disposti a fare !...... -