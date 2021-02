Cosa c’è davvero dentro al profumo che usiamo? Ecco come leggere le etichette per evitare sostanze tossiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) L’odore è uno degli elementi più importanti nell’attrazione animale, e ciò vale anche per il genere umano. Anche per questo fin dai tempi più remoti, i fiori e gli estratti naturali sono stati usati non solo per adornare il corpo, ma per profumare la pelle di donne e uomini. Risale infatti, agli antichi egizi il mestiere del profumiere: colui che preparava miscele di oli profumati, unguenti, incensi e belletti, a scopo estetico, ma anche religioso. La stessa parola “” proviene dal latino “per fumum”, “attraverso il fumo”, e fa riferimento al rito sacro di bruciare in offerta agli dèi, aromi essenziali ed erbe aromatiche,il rosmarino. Per millenni, quindi, sono state utilizzate molte tipologie di fiori e pianteprofumi naturali. Una tendenza in crescita fino però al 1828, anno in cui il chimico tedesco Friedrich Wöhler ...