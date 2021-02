Cortinametraggio | il festival del corto dal 22 al 28 marzo In giuria Claudia Gerini e Milena Vukotic

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) La XVI edizione delsi svolgerà dal 22 al 28nel rispetto delle norme anti Covid. Presentano Roberto Ciufoli, Anna Ferzetti e Liliana Fiorelli La XVI edizione delsi svolgerà in forma ibrida con gli ospiti in presenza e i corti e i registi del concorso in streaming su mymovies.it dal 22 al 282021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Il, che avrà luogo a Cortina d’Ampezzo, è dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. Jenny De Nucci, ex concorrente del reality Rai, Il Collegio. Ha recitato in fiction del calibro di Don Matteo e Un passo dal Cielo, è il volto alla nuova immagine di. A presentare le serate ...