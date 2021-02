CorSport: Ghoulam ha fatto il tampone privatamente, poi è arrivata la verifica del Napoli (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport racconta il retroscena della positività di Ghoulam. L’algerino ha sottoposto a tampone, privatamente, sé e la sua famiglia. Come anticipato ieri dal professor Portella. “Martedì, alla vigilia della partita con l’Atalanta, tutti i tamponi del gruppo squadra erano risultati negativi, ma poi giovedì il mancino d’Algeria ha sottoposto privatamente l’intera famiglia a un giro di test e sono venute fuori la sua positività e quella di un suo familiare. Il Napoli, ovviamente, ha prima appurato la veridicità della risposta sottoponendo Ghoulam a un altro tampone e poi ha programmato i due esami obbligatori per il gruppo: uno prima di partire e uno da effettuare a Genova, dopo la mezzanotte (nel giorno della partita)”. I tamponi eseguiti ieri in sede ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport racconta il retroscena della positività di. L’algerino ha sottoposto a, sé e la sua famiglia. Come anticipato ieri dal professor Portella. “Martedì, alla vigilia della partita con l’Atalanta, tutti i tamponi del gruppo squadra erano risultati negativi, ma poi giovedì il mancino d’Algeria ha sottopostol’intera famiglia a un giro di test e sono venute fuori la sua positività e quella di un suo familiare. Il, ovviamente, ha prima appurato la veridicità della risposta sottoponendoa un altroe poi ha programmato i due esami obbligatori per il gruppo: uno prima di partire e uno da effettuare a Genova, dopo la mezzanotte (nel giorno della partita)”. I tamponi eseguiti ieri in sede ...

