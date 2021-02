Agenzia_Ansa : #Draghi, il suo edicolante: 'Compra 8 giornali, dall'Herald Tribune al Corriere dello Sport' IL VIDEO #ANSA… - Agenzia_Ansa : Parla l'edicolante di #Draghi 'Compra 8 giornali, dall'Herald Tribune al Corriere dello Sport' Il premier incaricat… - Gianluca_2205 : @CharlyMatt La cosa imbarazzante è il fatto che compri il Corriere dello Sport di Zazzaroni. - mincar52 : @davide86971596 @Corriere Il governo CiAmpi fu L inizio dello sfascio - PianetaMilan : CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : CORRIERE DELLO

Corriere dello Sport

Come ha annunciato Fonseca alla vigilia, in assenzasqualificato Pellegrini, "il capitano sarà Cristante". In caso di bisogno Dzeko sarà però utilizzato perché come dice Fonseca "si è allenato ...... la seconda giornata del girone di ritorno, con Alberto Polverosi delSport. Alle 14.50 Tutto il Calcio minuto per minuto condotto da Filippo Corsini. In scaletta, due partite di Serie ...Il vice allenatore nerazzurro sui progressi del centrocampista sardo.Il vice di Antonio Conte analizza la gara vinta contro la Fiorentina.