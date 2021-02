(Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb. (Adnkronos) - I tassisti dioscillano "tra la rabbia e la rassegnazione" e lanon ha cambiato granché per la loro categoria. "Al massimo, nell'ultima settimana, le corse saranno aumentate del 10%", spiega all'Adnkronos Emilio Boccalini, presidente diblu 02.4040, tra i più grandi Radiodi. Il bilancio degli ultimi dodici mesi, l'anno del Covid19, è stato drammatico anche per i tassisti, e ildel"è molto vicino al 70% su", calcola Boccalini. "In città come Venezia, Firenze o Roma, dove il turismo è una fetta importante dell'attività, con ogni probabilità ilsi avvicina di più al 75%. Le città che sono andate peggior sono le più ...

TV7Benevento : Coronavirus: Taxi Milano, 'calo fatturato 70% e zona gialla ininfluente, siamo rassegnati'... - prontotaxi_6645 : #066645taxi #taxi #roma #news #turismo #COVID19 #alberghi UN ALBERGO SU QUATTRO NON RIAPRIRÀ A Roma un albergo su q… - ComuneTreviso : Avviso: emergenza sanitaria Coronavirus - erogazione di voucher taxi buoni viaggio - presentazione domande on line… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Taxi

SardiniaPost

' Tutti noi lo ricordiamo al volante del suobianco, - continua il Sindaco - sempre lucido e ... Purtroppo, a causa del, Enos ha dovuto modificare le sue abitudini. Con fatica il figlio ...In applicazione dei protocolli di prevenzione del contagio da, gli operatori del serviziodel Comune di Imperia, oltre ad assicurare la mobilità sicura dei propri mezzi, hanno anche ...Condividi questo articolo:Milano, 6 feb. (Adnkronos) – I tassisti di Milano oscillano “tra la rabbia e la rassegnazione” e la zona gialla non ha cambiato granché per la loro categoria. “Al massimo, ne ...Metà di loro sono in cassa integrazione, nonostante questo RadioTaxi Bari si è fatta avanti per portare da Bitonto la piccola Giada in ospedale nei giorni della terapia, in attesa che a papà Christian ...