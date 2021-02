Coronavirus | Speranza firma autorizzazione anticorpi monoclonali Ecco quali sono

(Di sabato 6 febbraio 2021) «Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appenato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Sì alla distribuzione degli anticorpi monoclonali. Il Ministro Speranza firma il decreto. - MarsicaW : CORONAVIRUS: SPERANZA FIRMA IL DECRETO PER GLI ANTICORPI MONOCLONALI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Il Sole 24 ORE

Le cose da sapere sul...vanno utilizzati entro 72 ore e non oltre 10 giorni da quando è stato riscontrato il. ... La dichiarazione diEcco la dichiarazione del Ministro della Salute Roberto: ...Lo scorso novembre abbiamo deciso, come amministrazione, di aderire all'iniziativa dell'associazione Serino Sostenibile di piantare un piccolo albero d'ulivo in ricordo della figura di Don Giancarlo R ..."Non muoversi con tempismo in questa fase assai delicata, lo ribadiamo non avendo paura di essere ripetitivi, sarebbe un errore inaccettabile." ...