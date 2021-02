Coronavirus, oggi nel Lazio 1.014 nuovi casi. D’Amato: ‘Distanziamento e mascherina per non ritornare alle misure restrittive’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Su oltre 10.000 tamponi e oltre 17.000 antigenici (per un totale di quasi 28.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.014 casi positivi (-127 rispetto alla giornata di ieri). Sono 38 i pazienti deceduti e 1.354 quelli guariti. Leggi anche: Vaccini Coronavirus, ecco quali potrebbero essere le reazioni “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città scendono sotto quota 500. Voglio lanciare un appello al rispetto del distanziamento e all’utilizzo della mascherina altrimenti ci troveremo costretti di nuovo a applicare misure restrittive” – commenta l’Assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Su oltre 10.000 tamponi e oltre 17.000 antigenici (per un totale di quasi 28.000 test), nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.014positivi (-127 rispetto alla giornata di ieri). Sono 38 i pazienti deceduti e 1.354 quelli guariti. Leggi anche: Vaccini, ecco quali potrebbero essere le reazioni “Diminuiscono ie le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. Ia Roma città scendono sotto quota 500. Voglio lanciare un appello al rispetto del distanziamento e all’utilizzo dellaaltrimenti ci troveremo costretti di nuovo a applicarerestrittive” – commenta l’Assessore ...

