Coronavirus Lombardia: il bollettino di sabato 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Calano i posti occupati in terapia intensiva ( - 5), calano i ricoveri normali ( - 9), calano i nuovi positivi rispetto a ieri ( - 581) e cala anche la percentuale di positività ( - 1,1%). Cala, come ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 6 febbraio 2021) Calano i posti occupati in terapia intensiva ( - 5), calano i ricoveri normali ( - 9), calano i nuovi positivi rispetto a ieri ( - 581) e cala anche la percentuale di positività ( - 1,1%). Cala, come ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettua… - RegLombardia : #LNews A fronte di 33.047 tamponi effettuati, sono 1.746 i nuovi positivi (5,2%). I guariti/dimessi sono 2.155.… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - bizcommunityit : Bollettino coronavirus, 1.923 nuovi positivi in Lombardia, ma ricoveri in calo. Altri 50 morti - ric_bra74 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, so… -