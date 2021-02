Coronavirus: Lombardia, al via cronometraggio vaccini in Fiera Milano per fase di massa (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via in Fiera a Milano la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Si tratta del progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, che prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza. Volontari che oggi, tra le 9 e le 18, e domani domenica 7 febbraio, riceveranno la seconda dose del vaccino, con tempi cronometrati, come aveva anticipato Guido Bertolaso, responsabile della campagna. La sperimentazione, spiega una nota, ha come obiettivo quello di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni dei vaccini in più punti, distribuiti sul territorio regionale, 24 ore su 24, per completare le vaccinazioni anti-Covid entro il mese di giugno. In questo senso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via inla secondadella sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Si tratta del progetto di Regione, avviato da Areu, che prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza. Volontari che oggi, tra le 9 e le 18, e domani domenica 7 febbraio, riceveranno la seconda dose del vaccino, con tempi cronometrati, come aveva anticipato Guido Bertolaso, responsabile della campagna. La sperimentazione, spiega una nota, ha come obiettivo quello di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni deiin più punti, distribuiti sul territorio regionale, 24 ore su 24, per completare le vaccinazioni anti-Covid entro il mese di giugno. In questo senso, ...

