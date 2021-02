Coronavirus | Lombardia | 354 pazienti in terapia intensiva | meno ricoveri

(Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - In leggera flessione il numero deiricoverati in(354, -5 rispetto a ieri) ina causa del. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 472.266 (+1.766), di cui 3.226 dimessi e 469.040 guariti. I ricoverati non insono 3.540 (-9). Lo rende noto la Regionefornendo i dati sull'emergenza sanitaria.

RegLombardia : #LNews A fronte di 33.047 tamponi effettuati, sono 1.746 i nuovi positivi (5,2%). I guariti/dimessi sono 2.155.… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettua… - Adnkronos : #CoronavirusLombardia, 1.923 nuovi contagi e 50 morti: il bollettino - MRGUMEDE40 : RT @Adnkronos: #CoronavirusLombardia, 1.923 nuovi contagi e 50 morti: il bollettino - f4t_ale : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, so… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Sponsor ROMA - Sono 13.442 i nuovi casi diin Italia (ieri 14.218) a fronte di 282.407 tamponi effettuati su un totale di 34.155.numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la(1.Sono 13.442 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 282.407 tamponi effettuati. E' ... La Regione con il numero più alto di nuovi casi è la(1.923) seguita ...Nelle ultime 24 ore 13.442 nuovi positivi, contro i 14.218 di ieri. Le vittime in totale sono 91.003, con 385 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 377) Le persone in terapia intensiva sono 2.110 (-32). N ...Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3%). I guariti/dimessi sono 1.766 ...