Coronavirus Lombardia, 1.923 nuovi contagi e 50 morti: il bollettino (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 1.923 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Il numero di guariti/dimessi è pari a 1.766 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

