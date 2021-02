Coronavirus Liguria, 276 nuovi casi e 28 morti: il bollettino (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti, di cui 15 risalenti ai mesi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3850 tamponi. Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 670 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 23 in meno di ieri, dei quali 61 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 3924 persone. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 276 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28, di cui 15 risalenti ai mesi precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3850 tamponi. Dalquotidiano emergono in tutto 670 pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 23 in meno di ieri, dei quali 61 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 3924 persone. Powered by WPeMatico

