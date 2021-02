Coronavirus Lazio | 1 014 nuovi casi e 38 morti | il bollettino

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 1.014 icontagi danelsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38. “Voglio lanciare un appello al rispetto del distanziamento e all’utilizzo della mascherina, altrimenti ci troveremo costretti di nuovo ad applicare misure restrittive” avverte Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione, nelquotidiano sulla situazione di Covid-19 a Roma e nelle province. Già ieri l’assessore aveva invitato alla prudenza: “E’ il primo weekend in zona gialla e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora”. Nella Regione sono 56.443 iattualmente positivi a Covid-19, di cui 2.273 ricoverati, 270 in terapia intensiva e ...

rep_roma : Coronavirus Lazio, il bollettino del 6 febbraio: 1.014 nuovi casi. D'Amato: 'Distanze e mascherine o nuove restrizi… - Miti_Vigliero : Coronavirus nel Lazio, 1.014 nuovi casi (meno di 500 a Roma) e 38 decessi. La Regione: «Distanze e mascherine o nuo… - stormi1904 : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, 'scomode' le mascherine date a scuola: 84% dice che non le usa [aggiornamento delle 16:37] - massimo_ruata : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, chiusa temporaneamente una piazza della movida a Roma #roma - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #CoronavirusLazio, 1.014 nuovi casi e 38 morti: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. 06 feb 14:28 In Israele ... superiori a quelli registrati in ciascun mese della prima e seconda ondata die che sta ...nel, il bollettino di oggi sabato 6 febbraio 2021. 'Oggi nel, su oltre 10mila tamponi ( - 754) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 1.014 ...Tre regioni a rischio elevato, sette in fascia moderata (anche le Marche). Emilia Romagna e Veneto in rischio basso. l'Iss: restare a casa il più possibile. In otto regioni il tasso di occupaizone del ...Sono 1.014 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti. "Voglio lanciare ...