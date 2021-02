Coronavirus, l’analisi di Rezza: “Incidenza scesa, ma ancora elevata. Terapie intensive di poco sotto la soglia critica, mantenere prudenza” (Di sabato 6 febbraio 2021) “L’Incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100mila abitanti. Mentre l’Rt è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0.84”, così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, analizzando il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle Terapie intensive siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica- aggiunge – E in alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi soprattutto nei Comuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “L’dei casi di Covid-19 nel nostro Paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è, circa 273 casi per 100mila abitanti. Mentre l’Rt è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0.84”, così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, analizzando il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione dellesiamo intorno al 26%, quindi dial didella- aggiunge – E in alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi soprattutto nei Comuni ...

