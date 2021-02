Coronavirus Italia, il bollettino del 6 febbraio 2021: 13.442 nuovi casi, 385 i decessi (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 13.442 nuovi casi di Coronavirus, e 385 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. casi +13.442 (2.625.098 +0,51%) Guariti +15.138 (2.107.061 +0,72%) decessi +385 (91.003 +0,42%) Attualmente positivi -2.084 (427.034 -0,49%) Incidenza 9,0% (-0.57) Ricoverati 19408 (-167) TI 2110 (-32) Isolamento 405516(-1885) 1.035.052 persone vaccinate in totale con entrambe le dosi Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 13.442di, e 385 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.+13.442 (2.625.098 +0,51%) Guariti +15.138 (2.107.061 +0,72%)+385 (91.003 +0,42%) Attualmente positivi -2.084 (427.034 -0,49%) Incidenza 9,0% (-0.57) Ricoverati 19408 (-167) TI 2110 (-32) Isolamento 405516(-1885) 1.035.052 persone vaccinate in totale con entrambe le dosi

