Coronavirus, Italia: il bollettino aggiornato al 6 febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno in merito all'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia L'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia è, ad oggi, confortante. Su 214748 casi testati (dato che indica il numero di tamponi effettuati su soggetti che prima d'ora non erano ancora stati analizzati) il numero di nuovi positivi è pari a 13442 (6.3%). Nella giornata di ieri, su 96247 casi testati, i soggetti risultati positivi erano ben 14218 (14.8%). Grandi notizie sul fronte guarigioni. Ad oggi si registrano ben 15138 soggetti guariti dal Coronavirus, su 67659 tamponi di controllo effettuati. Nel bollettino di ieri questo dato ammontava a 14995 guariti su 174260 tamponi di controllo. Il numero totale di tamponi ...

